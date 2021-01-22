等待美油庫存數據 國際油價窄幅上落

國際油價周四(21日)個別發展，紐約3月期油收報每桶53.13美元，跌18美仙或0.34%；布蘭特3月期油收報每桶56.1美元，微升2美仙。

Price Futures Group資深分析師Phil Flynn表示，市場等待最新美國原油庫存數據，以觀察油市對於美國政府刺激措施預期的影響。

由於本周稍早前有馬丁路德金假期和美國總統就職典禮，美國能源資訊署(EIA)最新庫存數據將於周五公布，此前業界數據顯示，美國上周原油庫存增260萬桶，市場預期增120萬桶。

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