美股鞐指收市微跌　標指納指續創新高

美國股市周四(21日)窄幅上落，但標指和納指仍能繼續創出收市新高。道指收報31,176點，跌12點或0.04%；標指收報3,853點，升1點或0.03%；納指收報13,530點，升73點或0.55%。

美國總統拜登周三(20日)上任，數據顯示標指錄得1985年列根第二次擔任美國總統以來的最佳就職典禮日表現。此外，標指還創下了歷史上最大的選舉日到就職日漲幅，從11月3日選舉日截止周三總統就職日期間，該指數漲幅超過14%。

Tocqueville Asset Management分析師表示，美國民主黨同時掌控國會參眾兩院、並贏得總統職位之後，未來公司稅率可能上升的前景將導致美股市場遭到拋售。不過拜登將採取更大規模的財政刺激措施，在新冠疫情繼續肆虐美國的時候，迫切需要這些措施。

拜登上周公布了他的1.9萬億美元經濟救濟計劃的細節。如果得到國會批准，將提供每周400美元的補充失業保險直至9月份，此外，還有州及地方政府援助資金，以及新增每人1,400美元的直接紓困款。

數據方面，美國勞工部公布，當地上周首次申領失業救濟人數減少2.6萬人，至90萬人，少過預期92.5萬人，而前周持續申領救濟人數亦由518.1萬人降至505.4萬人，低過預期540萬人。上周美國各州失業救濟金申請人數仍保持高位水平，凸顯出拜登上任之初疫情給美國就業市場帶來的沉重壓力。

儘管美股牛市沖天，但不少投資名宿對市場前景仍有所保留，甚至提出警告。當中，著名對沖基金經理Leon Cooperman認為，股市短線前景還可以，但相信未來數年難以取得可觀回報，因為過去10個月的反彈升幅已透支了未來增長。他又形容疫後推出的大規模貨幣及財政刺激措施，猶如對華爾街「火上加油」，並同時提到相當大的金融市場組成部分正處於「瘋狂」狀態。

知名基金經理格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)也重申，華爾街處於「史詩式泡沫」之中，警告散戶對升市異常興奮，並借孖展炒股，一旦泡沫爆破，恐至少冧50%，惟難以估計觸發泡沫爆破的催化劑。他提到，美股場外市場（OTC）的交投量自去年2月開始大幅攀升，到11月升至2.8億股，再於12月爆升至1.15萬億股，這樣的散戶瘋狂情況過去極少見。

格蘭瑟姆現時看好新興市場資產，多過估值過高的美股，即使前者可能跟隨美股下跌，但因為估值合理而跌幅不會太過嚴重。

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