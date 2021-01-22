致富：趕上扣稅尾班車　延期年金篇

打工仔在年初時為交稅籌謀之際，亦不要忘記善用可扣稅產品。其中，在今年3月底之前投保並生效的合資格延期年金計劃，可享2020/21課稅年度的薪俸稅及個人入息課稅稅務扣減，現時已進入最後召集階段。

致富財富管理部總經理張德明表示，符合稅務扣減資格的合資格延期年金計劃獲得保險業監管局認證，銷售說明書內會清晰印有QDAP標誌。這類計劃的基本特點包括：最低保費總額為18萬港元、供款額最短5年、年金領取期不少於10年、領取年齡為50歲或以上等。市民可從保監局的網站找到相關計劃名單。

合資格延期年金計劃其中一項吸引之處，是所繳付的合資格保費可作稅務扣減，納稅人在財務上有所得益。例如納稅人年繳6萬元保費，可盡用6萬元的扣稅額，以現時薪俸稅最高稅率17%計，即每年可節省10,200元的稅款，進一步提高投保年金保單的回報。

除此以外，在不同的人生階段，人們需要為基本的生活開支作預算，當中包括籌劃退休後的生活。這段時期可長達20、30年，屆時不少人已缺乏工作收入，需依靠過往的積蓄和投資來支持生活，倘只集中持有較受市場價格影響的資產便未必適合。相反，年金的投資組合主要為能提供固定收入的資產，並為受保人提供定期入息，可建立基本的生活安全網。

現時市場上有多個合資格延期年金計劃供市民選擇，由不同保險公司提供，供款期和入息期亦有不同選擇，靈活度高。致富作為保險經紀的角色，能為客戶提供更多選擇和資訊做參考，提供切合個人需要的財富管理方案。

若大家想進一步了解延期年金，可參考以下短片：「Chief Talk 【延期年金知多啲】」