脫歐後遺症！倫敦衍生品交易加速向華爾街轉移

外媒報道，由於英國脫歐導致與歐盟市場之間跨境業務中斷，倫敦的金融市場逐步被美國瓜分。市場數據顯示，美國在吸引衍生品交易方面先聲奪人，今年1月首兩日，美國互換交易平台的歐元利率交易量出現增長，市場份額從去年12月的11%提高至23%。歐洲平台的份額則從42%降至35%。

另外，英鎊利率互換交易也移至美國華爾街，使美國的份額升至近23%，而英國脫歐過渡期結束前那個月的份額約為11%。

游離於大型交易所之外的利率衍生品市場每日交易額高達6.5萬億美元，但迹象表明英國脫歐的影響正在利率衍生品市場和更廣泛的金融業顯現。

IHS董事總經理Kirston Winters表示，英歐雙方缺乏金融服務協議導致了這些變化，雙方現在開始的對話將決定轉向華爾街的趨勢是否將永久化。

事實上，倫敦的大部分歐洲股票交易已轉移至阿姆斯特丹和巴黎的平台，而投資銀行正在轉移數千億資產和成千上萬名員工去位於歐盟的新樞紐。

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