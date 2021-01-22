五菱汽車大折讓抽水 股價曾挫12%

公司公布，以先舊後新方式配售2.23億股，相當於擴大後股本6.76%，每股作價2.47元，較前收市價折讓9.85%，集資淨額約5.378億元，主要用於集團新型電動物流車之研發項目及償還短期借款。

交易完成後，集團副主席、執行董事兼行政總裁李誠的持股量由11.83%攤薄至11.03%。

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