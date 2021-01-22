道指跌12點　金價企1869美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.067；港匯反覆處7.7517；離岸人民幣(CNH)見6.4662；美元兌日圓報103.51；歐元企1.2164；英鎊見1.3728。金價徘徊於1,869.53美元。布油於56美元爭持；紐油險守53美元。道指期貨跌逾50點。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報29,827點，跌99點或0.33%。

●即月恒生指數夜期收報29,863點，跌52點，低水65點，成交16,570張。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少2.6萬人，至90萬人，少過預期92.5萬人。

●紐約2月期金收報每安士1,865.9美元，跌60美仙或0.1%，自近2周高位回落。

●外媒報道，美國企業領袖警告，他們正準備就拜登政府建議上調企業稅、加強監管，以及將聯邦基本時薪調高1倍等措施表達抗議。美國全國商會行政總裁Tom Donohue上周表示，會尋求各種方式幫助拜登政府順利執政，但他同時指，USCC成員不會輕易對於任何政策讓步。

●英國富時100指數收報6,715點，跌24點或0.37%；法國CAC指數收報5,590點，跌37點或0.67%；德國DAX指數收報13,906點，跌14點或0.11%。

●歐洲央行議息後，一如預期維持存款利率負0.5厘，基準利率維持零，邊際貸款利率亦維持0.25厘不變；抗疫緊急買債規模維持1.85萬億歐元，最少直至2022年3月底。

●內地媒體報道，支付寶保險平台公告，已將運營主體由螞蟻勝信(上海)信息技術有限公司轉移至螞蟻保保險代理有限公司(下稱螞蟻保)。公開信息顯示，螞蟻保是螞蟻集團旗下的全資子公司，2017年9月獲批的保險中介牌照。公告顯示，此次運營主體遷移工作不會影響用戶端的權益和服務體驗。

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