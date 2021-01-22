屯赤通車屯門樓市起飛　帝御·嵐天快將強勢登場

事實上，受惠屯赤隧道全新大型基建落成，屯門區交通網絡日臻完善，居民往返大嶼山及香港國際機場更為便捷，由原來三十分鐘車程減少至約十分鐘，並可無縫連接港珠澳大橋，吸引四方八面不同類型的買家垂青。據一手銷售資訊網資料，帝御系列第2期帝御‧星濤於1月份暫已火速賣出超過50伙，銷情暢旺，而項目第1、2期自去年開盤至今，累積速沽約1,058伙，佔兩期單位總數逾86%，套現約51.3億元，成為新界西北區最新熱銷大型指標新盤。

該項目位處青山灣段傳統豪宅地段，環境優尚高雅。前臨有「18咪半」稱號的知名休閒據點黃金泳灘，加上沿海岸線的新、舊咖啡灣、加多利灣及青山灣組成「五灣一脈」，風光延綿。整系列共分3期發展，合共6座住宅大樓，當中第3期由第6及7座組成，位處項目之巔，依山而建，翠綠環抱，大樓圍繞園林及室外泳池等景觀，配合靈感源自遊艇會的設計概念，將建築美學融入自然氛圍。

帝御‧嵐天共提供557個住宅單位，單位間隔多元化，包括開放式、一房、一房連衣帽間及兩房不等，實用面積由約184至388方呎，大部分單位層與層之間高度約3.3米，成就寬裕空間感，勢成2021年新界西北區首個上車紅盤。