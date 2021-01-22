港股3萬關闊別20個月終重現！得失多少？新起點抑或終點？

港股自2019年5月初失守30,000點關，去年一度低見21,139點後，昨(21日)終於收復這個大關口，且成交連日大爆發，確是久別了的牛市氣氛。本來，作為香港股民，當為之欣喜，但回顧這20個月的經歷，苦與樂，該是百般滋味在心頭！

這20個月，香港經歷了極端動盪的歲月，社會嚴重分裂，至今雖在《港區國安法》實施及疫情影響下社會轉平靜，但人心撕裂的問題仍有待修補。昔日香港人齊心搵錢，以港為家的情懷和團結氣氛未見重現，也許是刻下股市乍現牛氣的一種「缺陷」，可見各方建設仍須努力。

其次是，雖然恒指重上20個月高位，但香港多項經濟指標都在低位，企業倒閉、工人失業，旅遊、零售、商舖市道極之冷淡。景氣低迷，不少港企昔日榮景下規模鼎盛，可如今都因應景氣低迷而大縮人手，打工仔丟了飯碗；仍然有份工的，疫下唔少都不用回公司辦公，改在家工作；商業模式的轉變，令寫字樓需求趨跌，更令一些工種從此消失。股市熱度與經濟景氣背道而馳，加上新舊經濟的交替，雖然股民可以股照炒，但心底裏始終存在一份不安感，可以理解。

那到底港股升到30,000點，是新起點，抑或終點？相信呢個問題，此刻係唔少股民心中的疑問。呢排有睇開筆者的分析，大概都知道，筆者傾向相信，港股會繼續反覆向好，別急於估頂，一則係出於全球流動性充裕，二則係出於國家戰略使然。若然閣下自問可承擔到股市的投資風險，只是信心不足，那可試試改變策略，不要太過着意指數表現，從個股着手，炒股不炒市，那心理壓力可能會少一點，小試牛刀下若操作順手，自然可逐步尋回入市「戰鬥」的那種感覺。

東網產經專欄作者 帥哥

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