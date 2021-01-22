中國黃金國際料今年黃金產量逾23萬安士

公司又預期，2021年黃金產量將達致約23.5萬安士；銅產量將達致約1.77億磅。

公司董事會主席兼首席執行官姜良友稱，複雜多變的市場環境、新冠肺炎疫情的影響，以及全球經濟快速下滑帶來的不確定性給礦山生產經營帶來諸多挑戰，去年對公司乃充滿挑戰的一年。不過，公司所屬甲瑪礦銅產量再創歷史新高，長山壕礦平穩運營，黃金產量維持高位。2021年，公司將持續優化生產運營，穩步實現階段性目標。

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