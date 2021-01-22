溫灼培：澳元年升10%　短線料先調整

於去年爆發疫情後，澳洲央行推出了一個1,000億澳元的買債計劃，是該行歷來首次推出的量寬政策。有關計劃理應於今年4月屆滿，但因應澳洲經濟深受疫情打擊，環球接種疫苗進度緩慢，市場估計該行或有機會延長買債計劃，並增加500億澳元的買債金額。至於該行會否如市場預期作出上述行動，到了2月2日的議息會議便自有分曉。

回看澳元匯價，於2020年1月1日，其大約處於70美仙水平。到本月初曾略高見於78美仙之上，短短一年時間便累升了逾10%，明顯升幅已大。不過，澳洲的主要出口是鐵礦石，價格一直高企不下，現時更接近10年高位，而當鐵礦石價格保持強勢，澳元的確沒有貶值的隱憂。

再者，澳洲是以賣商品為主，當全球瘋狂印鈔，貨幣變得不值錢下，澳洲卻坐擁龐大鐵礦石及其他商品資源，其貨幣自然反映有關因素而被看高一線。澳元長遠雖然看俏，惟須提防短期升勢過急會出現技術調整，以及過強的匯率引來澳洲央行有所異議。暫時可以預期，澳元的強大支持位於75美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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