傳資生堂擬出售低端業務予CVC　涉資最多149億

外媒報道，日本化妝品製造商資生堂(SHISEIDO)因正將重心轉移到高端化妝品業務上，計劃將洗髮水及低價護膚品業務出售予私募股權公司CVC Capital Partners，雙方目前正深入磋商，作價料約1,500億至2,000億日圓(約112.3億至149.7億港元)。

據報，出售目標業務包括TSUBAKI(絲蓓綺)護髮產品，其主要在日本、中國和亞洲其他地區較流行。

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