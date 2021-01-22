啓明醫療配售H股集資14億元
2021年01月22日 08:28
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啓明醫療(02500)公布，配售1,804.25萬股新H股，佔擴大後H股4.18%及擴大後總股本4.09%，每股作價80.08港元，較H股前收市價折讓2.6%，集資淨額約14.27億元，擬用於加速在研產品的開發及研究，其中包括Venus PowerX Valve、Venus Vitae Valve、臨床前階段主動瓣膜修復裝置(Leaflex)、經導管二尖瓣置換術(TMVR)、經導管三尖瓣置換術(TTVR)等產品及技術。
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