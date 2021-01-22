日股跌逾百點　韓股靠穩

亞洲主要股市早段個別發展，日本日經225指數一度跌至28,533點，最新仍跌114點或0.4%，報28,642點。

日本去年12月全國核心消費物價指數(CPI)按年跌1%，預估為-1.1%，仍創下10年以來最大跌幅，反映新冠肺炎疫情嚴峻，令日本通縮壓力加劇。期內整體CPI按年跌1.2%。

個股方面，資生堂上漲5%，外媒指該公司計劃將洗髮水及低價護膚品業務出售予私募股權公司CVC Capital Partners，雙方正磋商中，料作價約1,500億至2,000億日圓(約112.3億至149.7億港元)。據報，資生堂因擬將重心轉移到高端化妝品業務上，而是次出售目標業務包括TSUBAKI(絲蓓綺)護髮產品，其主要在日本、中國和亞洲其他地區較流行。

南韓首爾綜合指數則微升3點或0.1%，報3,164點。

澳洲悉尼普通股指數則跌14點或0.2%，報7,092點。

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