麥嘉嘉：遊戲業受惠消費結構轉變
2021年01月22日 08:45
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外部環境變化對互聯網巨頭的影響仍在，A股核心資產雖跑贏，但仍可關注遊戲股過度下跌後出現反彈的機會，2021年將有大量新產品推出，料可在高基數之下錄得增長。繼騰訊控股(00700)《使命召喚手游》後，近期網易(09999)的《天諭手游》、三七互娛的《榮耀大天使》推出公眾測試，後續值得關注的包括騰訊多隻手游大作。
從中期來看，行業仍存在兩方面的結構性機會。第一，新渠道崛起，用戶審美觀改善，內容溢價力提升；第二，Z世代(25歲或以下)逐步成爲主流消費人群，悅己消費、互聯網原住民的特徵，有望呈現更高的付費意願。
另外，可以預計，遊戲、新能源車、金融等行業廣告商將會批出更多預算，品牌廣告龍頭地位進一步凸顯。我們認爲社交媒體的品牌廣告格局初步確立，共同幫助國產新消費品牌成長；另方面，社交媒體而言，隨着時長增長放緩和加載率逐步提升，其未來增長將通過公域私域流量打通、品牌曝光到銷售交易打通(即內容電商、小程序電商)。
最後，港股投資建議方面，社交可選騰訊；遊戲可選網易、心動公司(02400)；IP營運則可選閱文集團(00772)。不過，現時市場仍有風險，例如行業政策監管進一步趨嚴、產品表現不及預期，以及宏觀經濟進一步下行。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)
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