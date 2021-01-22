麥嘉嘉：遊戲業受惠消費結構轉變

從中期來看，行業仍存在兩方面的結構性機會。第一，新渠道崛起，用戶審美觀改善，內容溢價力提升；第二，Z世代(25歲或以下)逐步成爲主流消費人群，悅己消費、互聯網原住民的特徵，有望呈現更高的付費意願。

另外，可以預計，遊戲、新能源車、金融等行業廣告商將會批出更多預算，品牌廣告龍頭地位進一步凸顯。我們認爲社交媒體的品牌廣告格局初步確立，共同幫助國產新消費品牌成長；另方面，社交媒體而言，隨着時長增長放緩和加載率逐步提升，其未來增長將通過公域私域流量打通、品牌曝光到銷售交易打通(即內容電商、小程序電商)。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士)

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