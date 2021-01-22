石醴泉：美股3大現像值得重視

在過去4年，美國增長股大幅跑贏價值股，去年表現更受惠於政府和聯儲局大開水喉，散戶因疫情閒賦在家，無事可做，對着電腦炒股消磨時間。俗語說「有智慧不如趁勢」，散戶投入市場使科技股屢創新高，有點回到2000年科技股泡沫爆破前的感覺。當大家還在享受增長股回報之時，專業人士開始思考環球增長股是否已經過熱？又或是否應該要增加配置價值股？

有一個大家或已經耳熟能詳的故事，但因有啟發性，所以也想跟大家再分享一次。在1929年美國股市見頂前，美國前總統甘迺迪的爸爸有一天去街邊找孩童刷鞋，鞋童卻能跟他侃侃而談股票，令他突然察覺股市可能已經過熱，啟發他在股市大跌前把所有股票放出，幸運地逃過一劫。其實每次股市過熱時都會發出不同的信號，關鍵在於投資者能否察覺和合理解讀。

不過，當局者迷，要察覺信號已不易，就算能夠察覺，像甘迺迪爸爸一樣幸運摸頂沽貨的更是寥寥無幾。我們會把觀察到的過熱信號跟大家分享，至於見頂與否，便留待投資者自行判斷。

第一，部分股票開始出現不合理的市值，投資者要加入對未來業務的「幻想」才能把現在市值合理化。最典型例子之一便是一家電動汽車公司，該公司去年雖只售出約50萬輛汽車，在2019年環球汽車市場的佔有率少於1%，但其市值超過歐美日韓汽車銷售數量最大14家汽車公司的市值總和，而該14家公司同期市佔率超過86%。

無可否認，該車企是一間富有遠見、執行力也很強的公司，但再優質的公司都有一個價值，所以除非它在未來世界能壟斷整個汽車行業，否則，現在的估值就難以維持。這在某種程度上也反映增長股的普遍情況。

第二，「妖」股上市。美國在2020年有480家新公司上市，是過去21年來最高。當中還有200多家用SPAC(Special Purpose Acquisition Company)形式上市，遠超2019年水平。SPAC基本上是殼公司，行內人稱之謂「沒寫抬頭人的支票」。

上市集資得來的資金，管理層承諾將會在上市後兩年內在市場找尋資產收購，所以在SPAC上市時，投資者不知道管理層將會找到甚麼樣的資產，和以甚麼樣的價格購入。被購入的公司也因此可避開正式IPO上市所要求的審核手續。所購入資產的質素，全靠SPAC管理層來把關。所以SPAC有點「妖」的成分，是一種相對高風險的投資。去年那麼多SPAC能成功上市，正正反映市場資金太多，當風險胃納太高時，也正反映股市正進入泡沫期。

第三，在估值方面，如使用巴菲特估值方法把總市值除以國家生產總值(GDP)，現在美股估值已經超越了2000年互聯網泡沫時的水平，可謂絕不便宜了。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)

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