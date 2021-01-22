比特幣連日下挫　失守30000美元關

憂慮美國總統拜登上場後會加大對虛擬貨幣的監管，比特幣連日下挫，周五(22日)更跌穿30,000美元水平。據CryptoCompare的數據顯示，比特幣急挫15%，暫於29,500美元水平上落，而過去24時低位見過29,166美元。

比特幣月初曾飆至42,000美元的歷史高位，現價較高位累瀉三成，至近3周新低。

比特幣大幅波動並非新鮮事，曾在2017年底逼近20,000美元，惟2018年底跌至近4,000 美元。因此，不少分析員對比特幣近期的升勢感到擔心，認為只是等待爆破的另一個市場泡沫。古根漢全球資訊長Scott Minerd認為，比特幣接下來很可能回吐，未來一年或跌至20,000美元水平。

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