港股回軟 阿里及友邦領跌 騰訊漲1%
2021年01月22日 09:20
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港股開市偏軟，恒生指數跌118點，報29,809點；國企指數低開16點，報11,873點；科技指數升1點，報9,811點。
科網股拖低大市，ATMX中只有騰訊升1.1%，報690港元。阿里巴巴跌2.4%，是表現最差藍籌；美團跌1.4%；小米集團跌0.8%。
金融股續回吐，友邦保險跌2%；香港交易所及建設銀行跌0.8%；滙豐控股跌0.2%；旗下恒生銀行跌1.1%。
醫藥股保持強勢，藥明生物升3.4%；中國生物製藥升1.8%，是表現最佳兩隻藍籌；石藥集團升0.7%。
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