滬深3大指數向下　金融及地產股齊跌

內地股市回軟，滬綜指低開4點或0.13%，報3,616點；深成指低開11點或0.08%，至15,508點；創業板指數低開1點或0.05%，至3,282點。

板塊方面，飛機製造股領跌0.5%，地產及石油股齊跌0.3%，金融股偏軟；而次新股漲4%。

個股方面，盈喜股恆立液壓高開3%，公司預計2020年淨利潤約20.5億至23億元人民幣，按年增57.91%至77.44%。

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