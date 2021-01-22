內地上月銀行結售匯順差4358億人民幣

中國國家外匯局公布，去年12月銀行結匯1.6597萬億元人民幣(下同)，售匯1.224萬億元，結售匯順差4,358億元。按美元計，銀行結匯2,537億美元，售匯1,871億美元，結售匯順差666億美元。

去年全年銀行累計結匯14.1008萬億元，累計售匯13.0225萬億元，累計結售匯順差1.0783萬億元。按美元計，銀行累計結匯2.0493萬億美元，累計售匯1.8905萬億美元，累計結售匯順差1,587億美元。

該局副局長王春英稱，去年銀行結售匯呈現順差，跨境資金雙向波動，企業外匯融資意願總體穩定，市場主體風險中性意識有所增強，外匯儲備規模基本穩定。

王表示，中國外儲是全球金融市場的重要參與者和負責任的長期投資者；至於國內的黃金在調節和優化國際儲備組合的整體風險收益特性方面發揮積極作用。

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