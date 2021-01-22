傳阿里巴巴和字節跳動擴展新加坡業務

報道指出，阿里巴巴及旗下Lazada已租下新加坡5One Central 14萬平方呎寫字樓，料年內稍後時間搬進。另TikTok租下新加坡Guoco Tower兩層寫字樓，總面積約5.8萬平方呎。

TikTok目前已租用萊佛士碼頭1號(One Raffles Quay)南塔近10萬平方呎空間。據講最初該公司承諾在2019年底租用兩層面積合共約6.4萬平方呎寫字樓；在去年下半年，該公司再租下約2.1萬平方呎的空間，最近再租下約1.3萬平方呎空間。

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