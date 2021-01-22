高盛仍堅持睇淡美元　會耐心等候回報

投資銀行——高盛近幾個月一直睇淡美元，近日在風險資產普遍走高背景之下，美元兌大多數G10貨幣下跌，邁向一個月來最長下跌周期。該行認為，儘管美國有可能通過另一輪救助支出提振經濟，但其貨幣政策使美元仍然脆弱。

該行指出，美國聯儲局承諾在通脹上升之前保持短期利率在低位，意味着美元將不會如許多人預期那樣從資本流入中受益，儘管美國經濟有新的財政順風，目前尚無理由改變對美元的結構性負面看法。

美元指數現報90.078，升0.011或0.01%。

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