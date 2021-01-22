耶倫指拜登政府將全面審視對華貿易政策

外媒報道，獲提名出任美國新財長的聯儲局前主席耶倫表示，拜登政府將會全面審視特朗普前政府對華貿易政策，包括去年與中國簽署的首階段經貿協議執行情況。

美國參議院財務委員會將於今(22日)表決耶倫的提名，如果通過，將交由參議院全體議員表決。耶倫書面回覆委員會時表示，新政府在審視對中國徵收的關稅，並與盟友協商前，不會作出任何改變，拜登政府亦會使用各種工具，應對中國的濫用經濟行為，追究中國的責任。她又引述拜登表明，在對美國工人及基建進行重大投資前，都不會簽署任何新的自貿協定，強調美國經濟復甦是首要工作。

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