日本去年CPI年跌0.2%　近4年來首錄負增長

日本總務省今(22日)公布去年全年核心消費物價指數(CPI)報101.5，按年跌0.2%，乃近四年來首度負增長；單計12月核心CPI亦以逾10年來最快的速度下跌。分析指新冠肺炎疫情造成消費需求低迷，「Go To Travel」觀光振興政策的住宿費用折扣亦抑制整體物價升幅。

日本政府及日本央行的物價穩定目標設定在2%通脹率，然而去年上升率最高的1月份也只達到0.8%；到12月為止，消費者物價已經連續5個月下跌，令市場擔憂日本是否再度陷入通縮窘境。

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