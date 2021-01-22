大摩：Apple收入及盈利有望創歷史新高

美國科技股即將進入業績期。蘋果公司(Apple Inc., 美股：AAPL) 昨(21日)股價大升，逼近新高。投資銀行--摩根士丹利預計，Apple第4季表現將大幅優於市場預期，故上調其目標價至152美元，並維持「買入」評級。

外媒引述大摩分析師Katy Huberty指出，Apple去年第4季在產品和服務都出現增長動能，包含5G iPhone滲透率提升、在家工作趨勢，以及App Store用戶參與度持續上升。

Apple將於下周三(27日)收市後公布會計年度第一季財報，Huberty指市場預期Apple將發布穩定、但表現不是很好的財報。惟該行認為Apple很可能會交出創紀錄季度收入和盈利表現。

Apple周四升3.67%至136.87美元，市值2.302萬億美元。拜登就職兩天內其股價已累升逾6%，逼近上月所創的歷史高位138.79美元。

大摩估計，Apple季度收入將達到1,082億美元，每股盈利1.5美元，高於市場預期的1,026億美元及1.4美元。該行認為，iPhone 12是Apple過去5年來推出最成功的產品，預期第4季將銷售7,800萬部iPhone，平均銷售價格為825美元，帶動手機業務營收增長14%至639億美元。

該行又預計，iPhone強勁增長將持續至2021年，台灣的Apple供應鏈已經連續3個月收入錄得按年增長，顯示未來幾季iPhone銷售強勁，料Apple強勁需求將持續至今年，若財報確優於預期，其股價將出現強勁升勢。

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