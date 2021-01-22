放心炒？分析指美股牛市最大危險訊號經已消失…

去年底美國政府提出的大型刺激計劃有望出台，市場在熱烈討論美國股份板塊輪動行情，見到科技股失光芒，價值型股票再度受到資金青睞。可外媒引述CrackedMarket分析師Jani Ziedins指出，美股標普500指數近月來最大的危險訊號剛剛消失，美國最好的科技企業「FAANG」正在重新恢復活力。

Twitter以可能煽動暴力及違反平台規範為由，永久禁止前美國總統特朗普使用 Twitter，亞馬遜宣布不再提供Parler伺服器服務，皆觸發市場對大型科技公司的擔憂。惟隨着Netflix業績亮眼，其股價自近日刷歷史新高後小幅回落、Alphabet昨再刷歷史新高，他認為這正是黎明之前的黑暗。

他認為，這些大型科技企業一直在努力使脫離近期低點，並進入整固，這種股票表現不佳有其原因，因為美國民主黨一直在針對科技巨頭進行反壟斷調查。隨着科技股財報周啟動，本周三(20日)Netflix領軍下資金行情轉入增長股，昨科技股升勢抵銷能源股跌勢，成功守住了近期的升幅，納指、標指和費城半導體指數齊創歷史新高。

FAANG指FB、蘋果公司、亞馬遜、Netflix和Alphabet。

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