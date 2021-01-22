「英國巴菲特」派定心丸！科技股不會泡沫化…

外媒報道，有「歐洲股神」、「英國第一操盤手」之稱，亦有「英國巴菲特」稱號的Fundsmith創辦人Terry Smith，近日派定心丸，揚言科技股不會崩盤！

報道引述Terry Smith昨(21日)在給予基金持有人的2020年信函中，反駁科技股的高估值將走向泡沫化之論，因為擁有無形資產的科技公司估值回報率更高。

擁有230億英鎊的Fundsmith基金，今年以來重押科技股，包括PayPal、IDEXX、微軟、Intuit和 Facebook。他認為，一些評論人士將最近的優異表現歸因於科技股的表現，更警告科技股正在形成泡沫，就像當年互聯網絡泡沫一樣可能會爆發類似的不良影響。他不認同相關說法，並強調擁有無形資產的科技企業回報率更高，因為這些公司大多需要用股權而不是債務來融資，並吸引適當的回報。放款人似乎渴望以有形抵押品為抵押的貸款往往是虛假的安全。無形資產透過廣告、行銷、創新和產品研發能得到很好的維護，也可以無限期地持續下去，資產的持續時間是計算實際回報的一個重要因素。

諸如自動資料處理ADP、Facebook、Intuit、微軟、PayPal、Sage和Visa的共通點在於，貼上科技股標籤，不是採用傳統計入方式。一般來說，華爾街將FB列入通訊服務類股，Visa、PayPal列入金融類股。

他認為，這些企業的業務橫跨機票預訂系統，包括薪資處理、社群媒體、數碼廣告和傳播、會計、稅務軟件、作業系統、雲端運算、軟件發展工具、商業應用和視訊遊戲和支付處理系統。他看好這些企業的業務的長期前景，不受單一因素「科技」的影響，這對評估對科技股的估值沒有多大幫助。

該信函原文可詳見於：

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020