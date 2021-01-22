【高盛推介】ATM走勢各異 留意最貼最高槓桿牛證
2021年01月22日 10:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日升見700元，創歷史新高，收市則升約0.4%。今早繼續上升，現報690.5元，升約1.2%。昨日跌約2.4%的阿里(09988)，今早繼續回吐，現報248.4元，跌約3.9%。昨日升約0.9%的美團(03690)，今早則低開約1.4%後反彈，最高見387.6元，繼昨日再創歷史新高。現報380.4元，升約1.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日騰斗熊證繼續獲資金追捧，錄得約990萬元資金流入。而阿里則見牛證於昨日繼續獲資金部署，錄得約1,810萬元資金流入。美團方面，則見昨日資金繼續部署熊證，但較日前少，只錄得約110萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市騰訊牛(53959)，與現價有約26元收回距離，收回價664.49元，行使價661.99元，換股比率100，槓桿比率19.8倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。遠牛選擇可留意屬低面值的新上市騰訊牛(53964)，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，新上市、低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬貼熊的騰訊熊(60941)，與現價有約29.5元收回距離，收回價720元，行使價722.5元，換股比率500，槓桿比率22.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意屬活躍條款的阿里牛(54044)，與現價有約7.4元收回距離，收回價240.99元，行使價238.99元，換股比率100，槓桿比率22.0倍，活躍條款貼牛。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(51155)，與現價有約18.2元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，低面值遠牛。投資者如看淡，可留意屬近熊的活躍條款阿里熊(57746)，與現價有約31.6元收回距離，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，活躍條款近熊。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市美團牛(53679)，與現價有約35.8元收回距離，收回價344.59元，行使價341.59元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。遠牛選擇可留意屬低面值的新上市美團牛(53682)，收回價340.18元，行使價337.18元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，新上市、低面值遠牛。
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