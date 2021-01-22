內地2060年實現碳中和目標　高盛料涉16萬億美元投資

內地政府去年指，要在2060年達到「碳中和」(碳的排放量等於減少量)目標。投資銀行--高盛估計，內地可能需要在綠色基礎建設上，投入約16萬億美元(約124萬億港元)資金，才能達到這目標。

外電引述高盛的研究報告指出，16萬億美元的投資中，將約有9萬億美元用於可再生能源發電，和升級電網及儲電機組，而電動車運輸建設和碳固存將各約投入1.2萬億美元，還有約2.6萬億美元將用於運輸交通、工業及熱能的氫氣基礎設施。

高盛估計，中國16萬億美元的投資，可創造約4,000萬個新工作崗位，並推動經濟增長，因為清潔能源基建比傳統石化燃料能源建設更資本及勞動力密集，但資金成本卻較低，預計能提供最多新職位的領域，為可再生能源發電、電網及電氣化基建。

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