【瑞通推介】恒指高位回吐 資金趁機撈牛證
2021年01月22日 10:36
東網電視更多新聞短片
市場憧憬拜登政府將推出更多經濟刺激措施，標普500指數和納指隔晚再創收市新高。不過道指表現反覆，收報31,176點，微跌12點(或0.04%)，恒指昨一度升破30,000點大關，升至30,135點的21個月高位，其後出現獲利回吐，收報29,927點，跌34點(或0.1%)，5日升勢結束。今早曾跌近400點，一度跌穿29,600點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾2500萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,500萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。
比亞迪(01211)以每股225元配股集資淨額約298億元，不過昨早跌3.28%至236元後已有買盤吸納，其後一度倒升6.8%，升至260元以上，全日收升1.8%於248.4元，收復10天線。有券商指，比亞迪早已公布配股消息，市場對現時落實計劃並不感到意外，目前公司基本面向好。比亞迪指今次配售吸引全球長線、主權基金等超過200家機構投資者參與。行業消息方面，乘聯會預計今年乘用車零售將增長8%，汽車零售增長4%。股份今早曾升3%，高位重上256.2元，其後升勢回順，於250元關口附近上落。上日有逾8億元北水淨買入比亞迪。輪證資金流方面，逾1.4億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。
小米(01810)是昨日表現最差藍籌，下跌3.13%，收報30.95元，三連升告終。小米亦是昨日最多北水淨賣出港股，錄逾3.4億元淨沽出。小米上周被美國納入與軍方有連繫名單，儘管迅速收復下跌裂口，但股價在32元以上遇較大阻力。另小米由現時至月底正進行促銷活動。小米今早再回3%，考驗30元關口的支持力。昨有逾3,500萬元淨流入小米輪證好倉，淡倉同日則有逾510萬元淨流出。
連日破頂的SaaS股微盟(02013)，昨一度下瀉7%至23.8元，收跌4%於24.6元，終止五日升勢，不過14日RSI仍處84.5的超買水平。股份今早重拾升勢，一度升逾半成，高位見26元，跟周三創的上市新高26.2元僅一步
之遙，其後升幅收窄。昨有近2.4億元北水淨賣出微盟。輪證資金流方面，近350萬元淨流入其好倉。
市場憧憬全球經濟復甦帶動原材料需求增加，資源股呈反覆向上走勢。江西銅(00358)現處各移動平均線之上，上日收報15.12元，漲近4%，盤中升至15.36元。江西銅今早先升後回，倒跌約3%至14.5元附近的水平，上周高見的15.64元或為短期阻力。其好倉上日錄逾370萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：9.3倍
恒指輕微價外、中年期沽(18412)，行使價：27600點，2021年8月到期，實際槓桿：6.5倍
比迪輕微價外、中短期購(20804)，行使價：278.98元，2021年6月到期，實際槓桿：3.4倍
小米價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.4倍
小米輕微價外、中短期沽(22135)，行使價：26.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.3倍
微盟輕微價外、中年期購(21478)，行使價：26.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2.1倍
江銅輕微價外、中年期購(20883)，行使價：16.98元，2021年8月到期，實際槓桿：3.9倍
阿里輕微價外、中短期購(17829)，行使價：288.888元，2021年4月到期，實際槓桿：7.6倍
阿里輕微價外、中短期購(21292)，行使價：289.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.8倍
阿里貼價、短期沽(17828)，行使價：242.18元，2021年3月到期，實際槓桿：6.8倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51229)，收回價：29110點，槓桿比率：45倍
恒指熊證(51211)，收回價：30240點，槓桿比率：37倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：6.4倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：5.2倍
小米高槓桿牛證(56163)，收回價：27.88元，槓桿比率：11.5倍
小米牛證(53784)，收回價：26.58元，槓桿比率：8.2倍
小米熊證(52255)，收回價：32.88元，槓桿比率：7.2倍
微盟牛證(51387)，收回價：22.51元，槓桿比率：5.6倍
微盟熊證(51384)，收回價：30.5元，槓桿比率：3.6倍
阿里牛證(51040)，收回價：233.88元，槓桿比率：12倍
阿里熊證(66180)，收回價：273.88元，槓桿比率：9倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020