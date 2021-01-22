姚浩然：恒指整固後再衝高　騰訊候650元吸納

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股近期受到北水南下的帶動下做好，恒指更一度升破30,000點大關，但在該水平有一定阻力，不過整體仍值得看好。環球央行放水力度未減，股市應不會太差，加上內地經濟持續復甦，港股中長線仍有上升動力，恒指在30,000點整固一輪後，仍有力再衝高。

上海市8個部門發布措施周五(22日)起施行，要求嚴格執行住房限購政策。姚指出，中央遏止樓價大幅上升，對房地產市場有一定壓力，雖然板塊落後，但對行業看法較審慎。

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