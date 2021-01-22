【高盛推介】阿里下試250元 資金趁低吸好倉
2021年01月22日 11:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)於本周三大升約8.5%後，昨日跌約2.4%，今早繼續回落。早上低開約2.4%後跌幅擴大，最低見247.2元。現報250.2元，跌約3.2%，落後大市。阿里旗下外貿平台阿里巴巴國際站宣布，正式啟動河南機械行業優商出海聯盟計劃。此外，阿里公布，香港商業對消費者(B2C)服務「天貓香港」現正開始招商。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續趁低吸納好倉，分別錄得約1,720萬及1,810萬元資金流入認購證及牛證。
投資者如看好，認購證方面可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的阿里購(19576)，行使價279.08元，2021年03月30日到期，實際槓桿9.5倍，行使價280元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。並可留意屬行使價265至290元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購(18549)，行使價289.08元，2021年04月27日到期，實際槓桿8.0倍，行使價265至290元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。牛證方面可留意屬低面值的阿里牛(51155)，與現價有約20元收回距離，收回價230.18元，行使價228.18元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，低面值。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(69562)，與現價有約32元收回距離，收回價218.18元，行使價216.18元，換股比率500，槓桿比率7.02倍，低面值遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約12%，年期約4個月的高槓桿阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿。熊證方面可留意屬近熊的活躍條款阿里熊(57746)，與現價有約29.8元收回距離，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，活躍條款近熊。
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