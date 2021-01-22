黃詠欣：發展商一按不續期　買家如何走出困局？

近年不少新盤為加快銷情會提供不同付款方法去協助買家上會，除了較多人討論的「呼吸PLAN」，還有不少「變奏版」發展商一按計劃出現，部分是免入息審查或是對入息要求相對寬鬆。不過，大部分的發展商一按計劃，發展商都保留更改或中止計劃的權利，如不獲續期可能會令買家失去預算。

近日我們接到一個救助個案，客戶便是選用了新盤首3年「供息不供本」方案，當時是免入息審查，首三年息率入低於3厘，客戶原本已經有心理準備3年後要用高息，怎料到期前三個月，便獲通告發展商一按不再續期，客戶要即時找銀行轉按，令他大失預算，非常徬徨。

我們了解個案後，發現客戶情況其實不算太嚴峻，因現時有新按保計劃，1000萬元或以下物業，可以做80%按揭，而客戶物業最近估值約700多萬元，是符合新按保資格。不過，唯一較棘手的是，客戶是自僱人士，每月入數紀錄較亂，不過我們仍然能為他找到銀行接受其轉按申請，按揭成數8成，息率H+1.3%，更有銀行現金回贈1%。

最後都想提提大家，選用發展商一按前，要先了解按揭條款細則，而且發展商多數會保留權利，在指定年期後重新審視貸款計劃是否再繼續。事實上，發展商一按首兩三年的供款較輕鬆，主要目的是讓首期不足的買家用兩三年時間儲首期及做好入息證明等安排，並非長遠方案，建議預早諮詢銀行及專業人士，制訂好轉回銀行按揭的方案及時間表。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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