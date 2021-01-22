葉尚志：港股技術性調整　基本因素不變

港股早間回吐，恒指暫跌165點，報29,762點。第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指在升破3萬點後出現獲利回吐屬正常，預期1月大市依然穩中向好。

恒指由年初至今飆升3,000點，他認為目前出現整固實屬健康現象，基本因素未有太大改變，市場預期全球經濟復甦，加上各國央行傾向量化寬鬆政策。最近北水持續流入，相信資金會持續南下，不過已有放慢迹象，預料恒指本月將於29,200至30,000點上落。

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