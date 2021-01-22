劉嘉輝：今年新盤推售勢回勇　料中小戶型最活躍

踏入2021年，筆者估計今年新盤推盤步伐勢回勇，將較去年為佳。回顧2020年的新盤銷售情況，礙於發展商減慢推盤，導致全年一手成交量按年急跌約22%，由2019年錄得逾1.85萬宗，降至不足1.5萬宗水平。

如按成交單位之面積劃分，當中300呎或以下單位交投跌幅最大，按年勁跌5成；跌幅較細為逾300至500呎單位，按年下跌1成；至於逾500呎至700呎則錄得約2成跌幅，數字反映去年新盤市場多以面積300至700呎單位作主導。

觀乎價錢方面，資料顯示，去年新盤成交價並無太大變化，舉例逾300呎至500呎單位，儘管成交量減約1成，惟每方呎成交價仍企穩約1.77萬元水平，而且屬交投最活躍之類別。

展望2021年，筆者認為面積介乎300至500呎、及500至700呎單位仍然深受市場歡迎，故續睇好該類面積單位之成交走勢。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020