1個月港元拆息回軟至0.1厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.039厘；1星期報0.057厘；與樓按相關的1個月回落至0.1厘水平；3個月企0.24厘。

22/1/2021

隔夜 0.03985厘

1星期 0.05714厘

2星期 0.07411厘

1個月 0.10893厘

2個月 0.17071厘

3個月 0.24018厘

6個月 0.47125厘

12個月 0.62911厘

21/1/2021

隔夜 0.04027厘

1星期 0.05643厘

2星期 0.08089厘

1個月 0.11500厘

2個月 0.17786厘

3個月 0.24089厘

6個月 0.47125厘

12個月 0.62911厘

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