1個月港元拆息回軟至0.1厘
2021年01月22日 11:17
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.039厘；1星期報0.057厘；與樓按相關的1個月回落至0.1厘水平；3個月企0.24厘。
22/1/2021
隔夜 0.03985厘
1星期 0.05714厘
2星期 0.07411厘
1個月 0.10893厘
2個月 0.17071厘
3個月 0.24018厘
6個月 0.47125厘
12個月 0.62911厘
21/1/2021
隔夜 0.04027厘
1星期 0.05643厘
2星期 0.08089厘
1個月 0.11500厘
2個月 0.17786厘
3個月 0.24089厘
6個月 0.47125厘
12個月 0.62911厘
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