外匯局：人民幣匯率升值對國際收支影響處正常範圍

國家外匯管理局副局長王春英稱，新發展格局有助於國際收支保持基本平衡，金融市場高水平雙向開放為跨境資金雙向、均衡流動營造良好的政策環境，人民幣匯率彈性增強，將充分發揮調節宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」的功能。

該局指出，人民幣匯率升值對國際收支的影響在正常範圍內，沒有改變內地經常帳戶保持合理順差的格局，也沒有改變內地跨境資本流動有進有出、總體均衡的局面。

另外，王表示，目前外資持有人民幣債券中約93%是國債及銀行債，且外國央行等穩健投資者佔外資比重過半，反映目前外資仍偏好購買中國的低風險債券。中國債券收益率在全球主要國家中相對突出，人民幣資產在有一定避險屬性，是吸引外資流入的主因。現時外資配置人民幣債券仍屬增配建倉期，跨境資金流入會比較多，未來會進入穩定發展期。

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