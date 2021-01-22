美國能源業警告：拜登禁採令將威脅經濟

美國新任總統拜登甫一就職，即簽署15項行政命令及2項行政行動，其中不乏與前總統特朗普背道而馳的政策，當中一項關於暫停開採原油的命令出現後，美國能源公司昨(21日)即受壓，並引來能源業的批評。

特朗普在任時，經常淡化氣候暖化議題，並試圖最大化聯邦土地的石油、天然氣及煤炭產量。可拜登去年競選時便承諾以後將永久禁止在聯邦土地進行新鑽探，皆因由聯邦政府提供土地租賃進行的鑽油活動約佔美國原油產量的25%，也就是說政府本身就是溫室氣體排放的源頭之一。

外電報道，美國內政部備忘錄顯示，在政府審核聯邦礦產租賃計劃的法律和政策影響時，內政部各機構和局處60天內不得發給新的鑽井租賃或許可證。不過，現有業務並不受到限制。消息傳出後，有租賃聯邦土地的石油公司如EOG Resources、Cimarex Energy Co、Devon Energy、Occidental Petroleum及埃克森美孚股價皆應聲下跌。西部的主要產油洲如新墨西哥州、懷俄明州將衝擊最大，因為它們的支出有一部分是靠石油公司繳的礦區使用費來支應。新墨西哥州石油和天然氣協會便聲明，拜登限制可能會導致該州的公立學校、急救人員、醫療服務損失6萬多個工作和8億美元。

美國能源業對此一致反對，尤其是在疫情下石油需求大幅下跌之際，許多公司已在掙扎求存。報道引述美國勘探與生產委員會執行長Anne Bradbury表示，這禁令非常針對性，即使只有60天也非常激進。美國石油協會(API)和西方能源聯盟亦齊聲譴責此舉將是經濟威脅，將讓美國更加依賴外國能源。

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