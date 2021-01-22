福特將召回300萬輛汽車　料損失6.1億美元

外媒報道，美國汽車製造商福特(Ford)車輛的安全氣囊存有潛在缺陷，須召回300萬輛車。該公司昨(21日)向美國證券交易委員會提交的文件中確認了召回成本，估計損失6.1億美元(約47.5億港元)。

該公司指出，是次召回將影響美國大約270萬輛汽車，加拿大和其他地區大約30萬輛汽車，這筆召回費用將在2月4日併入其第4季盈利的一部分作為特殊項目處理，這意味着將不會影響福特調整後的息稅前利潤或調整後的每股盈利。

美國國家公路交通安全管理局周二(19日)拒絕福特在2017年提交的不須召回車輛的請願書。受影響的車輛範圍從2006年到2012年。

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