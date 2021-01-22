台企趕上美國高通　成為內地手機晶片霸主

外媒引述研究機構CINNO Research數據顯示，去年內地市場智慧手機晶片出貨量為3.07億件，按年減少20.8%。其中美國高通與台灣聯發科出貨此消彼長，市場份額重新洗牌。

研調報告指出，由於美國制裁內地電信巨頭華為，加上內地手機廠Oppo、Vivo和小米等尋求更多元供貨來源，而紛紛轉向與高通的對手--聯發科合作，致令高通在內地手機系統單晶片(SoC)出貨量暴跌48%，市佔率由37.9%大幅下跌至25.4%。其競爭對手--台企聯發科乘勢崛起，更搶下龍頭寶座，成為內地市場最大的智慧手機晶片製造商。

聯發科去年下半年市佔率呈現爆炸式增長，飆至31.7%，首次成為內地市場最大的智慧手機晶片廠商。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020