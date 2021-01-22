沈振盈：下周港股期指結算料市況轉反覆　暫未宜高追

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股近期挾高，恒指一度升穿30,000點關口，升勢與2018年初相近。他相信農曆新年前北水有機會出現獲利回吐，下周期指結算市況亦會反覆，恒指料在29,000至30,000點上落，待期結後才有機會進一步挾上。他認為現階段不建議高追，但亦未是時候做淡，落後股份不妨繼續持有，可持有少量淡倉或反向ETF產品做對沖。

另外，他認為美國債務問題仍嚴重，美元弱勢難扭轉，美股中線有機會出現調整。事實上，美股已升過龍，相信見頂回落日子不遠。值得留意的是，虛擬貨幣Bitcoin近期由高位回落，或是爆煲的先兆。

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