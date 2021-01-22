大和上調比亞迪股份目標價至290元

該行指，比亞迪完成H股配售集資298億元，將減低財務開支。該行將其2020至2021年淨財務開支預測下調10%至16%，而考慮到去年電動巴士銷售勝預期，且銷售均價較高，故上調其去年每股盈利預測1%，而今年每股盈測大致不變，財務開支下降抵銷了股權攤薄影響。

該行又指，考慮到該股的財務開支下降，故上調其明年每股盈利預測3%，預計其新能源汽車銷量今年將按年增76%，明年升幅則會放緩至23%。

比亞迪股價今(22日)做好，即市高位256.2元；現報253.4元，升2%。

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