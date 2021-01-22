華為任正非：堅決裁掉部分沒有前途的產品　強調要敢於突破

今(22日)華為心聲社區刊發華為總裁任正非簽發的電郵講話。他指出，研發力量要聚焦，要評價產品線，對沒有前途、領路人多年都是在講故事的，堅決裁掉一部分產品。他又表示，市務推廣(Marketing)不要空談，不要產生一些專為上面寫報告的高薪階層，要走上前線，支撐勝利，創造利潤，既要垂直向上探索新技術、新理論對產品的影響，也要重視產品在場景化中組合應用的競爭力。

他指，要與產業鏈構建戰略合作關係，實現共贏發展。比如在終端上，要綑綁世界上最優秀的技術進來。降低研究、預研的門檻，因為這兒都是不確定性，應讓科學家多一些自主決策，當然要控在邊界內。在產品開發上，我們要聚焦在高技術含量，難的領域，這點小公司難以做到。別做低技術門檻的東西，容易誘發內部創業。

他又強調，不要總是去追求5G，其實現在4G的網絡部署還沒有做到最好，某些城市的核心地區信號覆蓋強度都很弱，更不要談高速數據。所以，未來網絡信號的穩定，不完全取決於需求的想法和技術，而是取決於對需求的商業模式的改變——流量貨幣化。

任認為，在科學上要敢於大膽突破，敢於將鴻蒙推入競爭，鯤鵬和昇騰的生態發展與軟件的開發決不停步。AI的數據是本地化的，與華為的「一圈一點」發展方針是一致的，是可以大有作為的。

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