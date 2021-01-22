脫離華為兩個月！榮耀已跟所有供應商全面恢復合作

已從華為分拆出來的內地智能手機品牌榮耀近日消息多多，其總裁趙明周五(22日)亮相接受傳媒訪問時表示，榮耀獨立後迄今約2個月時間內，已經與所有供應商全面恢復合作，包括晶片廠高通、美光、聯發科技，以及三星、微軟及英特爾(Intel)等。

另外，該公司已經完成與網上及實體銷售渠道的合作夥伴簽署合作協議，日後公司整體發展將加速，計劃2022年實現網上及實體銷售佔比4：6。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020