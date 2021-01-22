港島嶺南小學舊址申建低密度住宅　提供14伙

嶺南教育機構就司徒拔道15號及東山臺7號嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，向城市規劃委員會提交申請，計劃作低密度住宅發展，提供14個住宅單位。

文件顯示，上址佔地約17,306方呎，現為「政府、機構或社區(4)」、「住宅(丙類)1」及「綠化地帶」地帶，現要求改劃為「住宅(丙類)3」用途，擬議地積比率2.01倍，興建2幢分別4及5層高住宅，總樓面約34,811方呎。

申請人指出，過去10年嘗試將地盤繼續用作教育用途，惟2015年提交換地申請，以容許在地盤重建作綜合校舍的土地申請遭當區強烈反對，亦得不到政府財政支持。而自2013年底，由於現時的「政府、機構或社區(4)」地帶中，沒有其他可供選擇的實用途，地盤一直處於空置狀態，擬議方案利用未有充分使用的政府地帶，以增加房屋供應。

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