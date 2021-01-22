屯門市廣場以東綠化地再申建分層住宅 伙數削半

屯門市廣場以東一幅包括「綠化地帶」、「政府、機構或社區」用途的土地，於2018年向城市規劃委員會提出作分層住宅發展，興建600個單位，惟去年遭否決。申請人提出縮減發展規模，擬建308伙，較被拒方案減少48.7%。

上述屯門青山公路—青山灣段436號地皮，面積約25,447方呎，申請人要求改劃為「住宅(甲類)27」用途，最新地積比率5.1倍，相比對上方案的6.08倍，興建密度減少16.1%。是次計劃興建1幢27層高住宅，較上次減少3層，住用樓面約124,413方呎，平均單位面積由248方呎，增至409方呎，另設約5,382方呎非住用樓面。

資料顯示，上述申請地盤亦曾於2008年獲城規會批准以0.4倍地積比率，重建1座屋宇。

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