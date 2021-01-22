至少5企擬春節前招股　快手集資429億元最矚目

新股趕於農曆新年前上市！綜合市場消息，至少5間企業計劃假期前招股，共集資至少約63.5億美元(約456.3億港元)，其中包括中國短片社交平台快手，集資上調至55億至60億美元(約429億至468港元)。

早前消息指，快手最快將於下周二(26日)招股，計劃發售4.15億股，公開發售佔比僅2.5%，若超額認購95倍或以上，回撥最多至7%。招股價上限93元，每手50股，入場費約4,696.86元，預期2月初掛牌。

中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康及主打試管嬰兒基因檢測的貝康醫療亦傳最快下周招股，分別集資最多3億美元(約23.4億港元)及最多2.5億美元(約19.5億港元)。

心臟瓣膜疾病領域醫療器械公司微創心通日前已經進行上市預路演，集資3億美元(約23.4億港元)，保薦人為摩根大通、花旗、中金。

另外，據外媒報道，中國優然牧業計劃最快農曆新年假期後尋求通過上市聆訊，並於首季掛牌，集資約5億美元(約39億港元)，華泰國際及瑞信為聯席保薦人。

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