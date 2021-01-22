【多圖】馬鞍山Silversands三房示範單位首度曝光！
2021年01月22日 15:00
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三房大單位實用面積1111方呎，長方形大廳空間闊落。
多個新界區新盤全速部署加入開售行列。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands首度安排傳媒預覽示範單位，參照第2座3樓A室搭建的三房大單位，實用面積1,111方呎，長方形大廳空間闊落，並連接面積52方呎露台，提升室內採光度及空氣更加流通。
至於主人套房與大廳方向一致，同樣向海。廚房內設有工作間，亦連接面積18方呎工作平台。
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