瑞銀：虛擬貨幣存「根本缺陷」　無法成為實用貨幣…

外媒引述瑞銀全球財富管理部門首席經濟學家 Paul Donovan指出，虛擬貨幣有着固有的「根本性缺陷」，就是在大多數情況下，當它的需求下降時，本身無法減少供應，這意味着虛擬貨幣不能被視為貨幣，可能永遠無法像真正的貨幣那樣運作。

他認為，真正的貨幣是一種穩定的價值儲存手段，基本上它能在明天購買與今天數量相同的一系列商品，這種信心，來自於央行在需求下降時減少供給的能力。但在虛擬貨幣，完全沒有這樣的機制，因此當需求下降時，它們的價值會下滑，導致購買力的崩壞，又指：「如果人們完全不能確定明天可以用它買甚麼，他們就不太可能把某種東西稱為貨幣。」

瑞銀上周的研究報告亦表達了類似看法，對比特幣的任何實際使用場景都持懷疑態度，這使得很難估算比特幣的公允價值。該行認為，比特幣價格可能會在短期內上漲，但是從長遠來看，整體行業面臨着生存危機，隨時可能一無所有。瑞銀更以「Netscape」和「Myspace」為例，它們在網絡時代初期就獲得成功，但此後已逐漸消失，比特幣也可能步上其後塵。

目前比特幣期貨在芝加哥商品交易所(CME)與大多數主要貨幣的期貨合約一起上市，但每日交易量表明，投資者並未將比特幣視為一種成熟的貨幣。在昨(21日)比特幣價格的暴跌中，芝加哥商品交易所1月份交割的比特幣期貨合約，成交量僅略高於13,000宗，而日圓期貨的成交量是它的約6倍。

憂慮美國總統拜登上場後會加大對虛擬貨幣的監管，比特幣連日下挫，周五(22日)更跌穿30,000美元水平。據CryptoCompare的數據顯示，比特幣急挫15%，暫於29,500美元水平上落，而過去24時低位見過29,166美元。

古根漢全球資訊長Scott Minerd認為，比特幣接下來很可能回吐，未來一年或跌至20,000美元水平。Oanda Europe高級市場分析師Craig Erlam則表示，跌破30,000美元這一大關，對比特幣和加密貨幣總體來說是「不祥之兆」，過不了多久就會看到比特幣試探20,000美元支持。

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