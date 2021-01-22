滙豐委任方嘯為香港工商金融主管

滙豐銀行宣布，委任方嘯為香港工商金融主管，由今年3月生效，接替即將退休的趙民忠。

趙民忠將於今年3月榮休，結束其於滙豐集團35年工作生涯。他於2017年7月接掌滙豐香港工商金融業務，此前曾擔任滙豐香港和新加坡的工商金融、環球銀行及資本市場部門擔任高級管理職務。

方嘯則於1991年加入滙豐，曾於香港、倫敦、北京和上海，出任工商金融、個人銀行、營運及服務網絡管理等多個部門的高級職位，於2017年6月起出任滙豐中國工商金融主管至今。

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