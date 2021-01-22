OpenRice夥Blue推餐飲僱員門診醫保　月費低至12元

OpenRice《開飯喇！》與網上人壽保險公司Blue合作，推出餐飲業僱員門診醫療保障計劃，讓全港超過2.6萬間中小企或餐廳僱主，以低至12元月費為僱員投保，合資格的僱員可以低至3折的診症費用，全年無限次接受7大門診服務。

7大門診服務包括普通科門診(連三天基本藥物)、專科門診(四天基本藥物)、物理治療、中醫、跌打、針灸治療及脊醫。餐廳僱主可為僱員於Blue網上平台，申請「OpenRice商戶專用版WeMedi門診醫療保險計劃」(WeMedi門診保)，投保人數不設下限，一人皆接受申請。

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